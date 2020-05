La Información, instrumento más valioso preventivo ante la pandemia: Silvano Aureoles

La Piedad, Michoacán, a 2 de mayo de 2020.- El instrumento más valioso que tenemos ante la contingencia por el COVID-19 para prevenir a la sociedad es la información, destacó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al supervisar hoy el filtro sanitario ubicado en La Piedad, en los límites con Jalisco y Guanajuato.



“Si le podemos dar la información correcta a la gente vamos a salvar vidas, porque aquí el tema es cómo salvamos vidas y cómo logramos que la gente entienda la gravedad del asunto, ya que muchos piensan que es broma, que no va a pasar nada”, expresó el mandatario.



Por ello, Aureoles Conejo afirmó que la decisión de su Gobierno ha sido intensificar las acciones de prevención e información a la población ante la contingencia, y una de estas acciones es el reforzamiento de filtros sanitarios instalados en 13 puntos carreteros.



“Esta tarea de estar en los cruces, en las entradas o salidas del estado, nos ha ayudado a darle la información correcta a la gente”, sostuvo.



Aureoles Conejo hizo un reconocimiento público a la Policía Michoacán, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Salud, así como a todo el personal que atiende estos puestos de revisión en los límites con Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Colima y Querétaro.



El gobernador recalcó que el objetivo es disminuir la movilidad de personas ante la velocidad que registra la propagación del virus, y reiteró que la única manera de evitarlo es la sana distancia, lavarse las manos, no saludarse de abrazo, de beso o de mano, y sobre todo quedarse en casa.



“Nosotros tenemos que ser muy realistas y sinceros con la gente, no mentir para que no se asusten, al revés, necesitamos decir la verdad y es lo que estamos haciendo” expresó.



Acompañado del secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, el gobernador entregó información a automovilistas y pasajeros que fueron sujetos a revisión en el filtro de acceso a Michoacán.