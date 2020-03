La Fiscalía General detiene a presunto responsable de feminicidio, en Ocampo

Zitácuaro, Michoacán, a 28 de marzo de 2020.- Resultado de investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), detuvo este viernes, a Jerónimo C., por su posible relación en el delito de feminicidio, cometido el pasado miércoles, en agravio de su exesposa María Yareli C.



Ese día, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la localidad de El Tejocote, perteneciente al municipio de Ocampo, en compañía de su menor hijo, momento en el que llegó Jerónimo C., quien con un arma de fuego la obligó a salir del inmueble.



Tras conducirla a una calle de terracería cercana al arroyo, el investigado accionó en su contra el artefacto, ocasionándole una herida que le provocó la muerte.



Al tener conocimiento del hecho, la Fiscalía Regional emprendió las investigaciones tendientes al caso, logrando establecer la posible participación del imputado, quien solicitó ante un Juez de Control, orden de aprehensión.



En atención a dicho mandato judicial, agentes investigadores detuvieron a Jerónimo C., y lo presentaron ante el órgano jurisdiccional que en próximas horas habrá de resolver su situación, mientras tanto ya fue internado el Centro Penitenciario local.