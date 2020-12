La anomia social y la sociología del crimen

Morelia, Mich.- 28 de diciembre de 2020.- Expertos en la sociología del crimen han estudiado al delito como fenómeno social, el cual conlleva una seria factores de criminalidad condicionados por la cultura, y que han colocado en el centro de la discusión a la anomia social, que se refiere a la situación social en el cual las normas han perdido su fuerza reguladora, una pérdida de legitimidad y la resistencia a hacia un orden establecido o a acatar las normas y reglas.

Antanas Mukos ex alcalde de Bogota en Colombia, fue de los primeros sociólogos en documentar la relación entre cultura y seguridad ciudadana, en donde señala la capacidad que tiene la cultura de regular, interpretar y justificar o no ciertos comportamientos sociales claves para comprender la crisis de inseguridad en las ciudades.

En su libro Antípodas de la Violencia, sostiene que las conductas delictivas cada vez más violentas, encuentran tierra fértil en las justificaciones culturales que las hacen posible.

Este enfoque reconoce que los delitos relacionados con la convivencia ciudadana se pueden prevenir en tanto se fortalezca una la cultura ciudadana.

Un claro ejemplo de la anomia social, lo evidencio la pandemia por covit19, que con la independencia de las decisiones tardías, poco claras y contundentes de las autoridades, vimos a cientos de personas que concurrieron en espacios públicos por puro placer, sin hacer conciencia que se trastocaba la vida de otras personas.

Lo mismo ocurre para el fenómeno de la criminalidad, que comienza por no respetar los cruces peatonales, pasarse la luz roja del semáforo, no respetar las filas, mantener altos volúmenes de sonido que perturben la tranquilidad vecinal, el no usar el cubre bocas y un largo etc.

Termino este comentario con una frase de Antanas Mockus que dice que “de la conducta de cada uno depende el destino de todos”.