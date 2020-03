Karla y Karen, hermanas que inspiran y disfrutan del deporte

Morelia, Michoacán, a 7 de marzo de 2020.- Cómplices desde el primer minuto de vida, luchadoras incansables y apasionadas del deporte, son sólo algunas de las palabras que describen a las mellizas Karen y Karla Urrutia Gómez, atletas orgullosamente michoacanas que han dedicado su vida al ajedrez y squash, convirtiéndolas en digno ejemplo de disciplina y perseverancia para las nuevas generaciones.

Nacidas en Uruapan, Michoacán, las hermanas Urrutia representan a las mujeres que día con día, desde su trinchera, luchan por sobresalir y dejar atrás la desigualdad de género.

Karla y Karen iniciaron su aventura en el deporte desde los 7 años de edad, cuando empezaron a practicar squash y ajedrez.

Su entusiasmo y disciplina en ambos deportes, las llevaron a formar parte de las selecciones estatales que dieron la cara por Michoacán en justas como la extinta Olimpiada Nacional, en donde fueron medallistas.

En el caso de Karla, su pasión por el squash traspasó fronteras, pues desde los 15 años de edad y hasta octubre del año pasado, se mantuvo concentrada en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), logrando varias medallas en justas como los Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Para las hermanas Urrutia, el deporte ha sido más que un aliado para conquistar sus sueños, puesto que, gracias a él, han podido explotar al máximo su potencial tanto en lo personal como en lo profesional.

“Llevo más de 20 años como deportista; el ser atleta me ha dejado mucho, el squash se volvió un estilo de vida. Comía, desayunaba, dormía squash, me ha dejado experiencias muy buenas otras tal vez no tanto, pero la verdad el deporte en mi vida ha sido algo muy importante”, compartió Karla.

Por su parte, Karen mencionó: “El deporte me sigue dejando mil cosas. Por ejemplo yo nunca pensé vivir del squash y tengo la fortuna de dar clases a niños y jóvenes. Del ajedrez, siempre en la vida, tienes que armar una estrategia, tienes que tener paciencia, si adelantas tus planes te atacan por otro lado, lo aplicas en todo quieras o no”.

Karla vive una nueva etapa en su vida, ya que tras vivir más de una década en la Conade, recientemente regresó a su ciudad natal, en donde se recupera de la operación en el tobillo izquierdo. Mientras retorna poco a poco a los entrenamientos, quien hiciera mancuerna en justas internacionales con atletas como Samantha Terán, debuta con mucha ilusión en la vida laboral.

“Me da mucho gusto regresar a mi ciudad; no con la condición que yo quisiera, pues tuve una operación a finales de octubre. Me rompí el tendón de Aquiles y un ligamento también en el tobillo izquierdo. Tenía dos años con esta lesión hasta que decidí que lo mejor era la cirugía y parar por completo un tiempo para regresar a la actividad. La verdad me da mucho gusto regresar a mi casa, ya era tiempo y se vienen bastantes proyectos en Uruapan, como ahora que acabo de entrar a mi primer empleo; estoy contenta”, compartió Karla.

Por su parte, Karen, tras lograr medallas internacionales en el Panamericano Juvenil de Squash en 2011 y 2012, así como varias preseas en Olimpiada Nacional, ahora comparte su conocimiento con las nuevas generaciones, pues desde hace cinco años funge como entrenadora de squash, además de tener varios proyectos para el impulso del ajedrez en su ciudad.

“Mi compromiso en particular es dejar el semillero aquí en Uruapan, también el deporte me ha dejado mucho y quisiera que a ellos también les dejara lo mismo o más, pues te aleja de malas compañías, de vicios, además de todos los beneficios en cuestión de salud”, expuso Karen.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, las deportistas no se mostraron ajenas al contexto histórico y social que se vive a nivel mundial por la lucha de la equidad de género.

“Como mujer no te digo que es fácil; vivimos en una sociedad donde a la mujer nos hacen un poquito de lado, pero en los últimos años les hemos demostrado que las mujeres trabajamos igual o incluso más que los hombres. No trato de decir que uno es mejor que otro pero las mujeres hemos dado la cara en justas internacionales por el país”, indicó Karla.

“En mi trabajo todavía le tienen más confianza a un entrenador hombre que a una mujer. En el squash poco a poco hay más mujeres entrenadoras, entonces empezamos a generar confianza en las niñas para que se acerquen y ese es uno de los retos que tengo y lo afronto con mucha ilusión porque quiero hacer la diferencia. Hemos trabajado mucho para el momento de que nos dejen trabajar, participar políticamente, vamos por buen camino, pero todavía no es suficiente”, explicó Karen.

Por último, las atletas enviaron un mensaje a las nuevas generaciones que como ellas, sueñan desde pequeños con subir a lo más alto de un podio y escuchar el Himno Nacional Mexicano.

“Pónganle todo su empeño a sus entrenamientos. El camino es difícil, pero paso a pasito que vayan avanzando van a sentir que vale la pena ser atleta de alto rendimiento, ser deportista. Vale la pena”, declaró Karla.

Por su parte, Karen, comentó: “El interés principal siempre debe ser por parte del atleta pero respaldado por sus padres y entrenador; saber que es un camino difícil, que cuesta trabajo, que depende del compromiso pero que es sumamente gratificante”.

Fichas

Ficha Técnica

Nombre completo: Karla Eva Urrutia Gómez

Fecha de Nacimiento: 10 de abril 1994

Lugar de Nacimiento: Uruapan, Michoacán

Peso: 55 kilogramos

Altura: 1.55 metros

Años en el squash: 20 años

Años en ajedrez: 2 años como seleccionada estatal

Estudios y formación: 10° semestre en Planeación y educación educativa, en UNIVIM

Becada por el gobierno de Michoacán desde los 14 años

Becada por Conade desde los 17 años

Logros:

10 años siendo seleccionada nacional

25 medallas de Olimpiada Nacional

2 oros en Juegos Centroamericanos y Centroamericanos de Veracruz

2 bronces en Juegos Panamericanos de Toronto



Nombre completo: Karen Elva Urrutia Gómez

Fecha de Nacimiento: 10 de abril 1994

Lugar de Nacimiento: Uruapan, Michoacán

Peso: 52 kilogramos

Altura: 1.55 metros

Años en el squash: 20 años

Años en ajedrez: 2 años como seleccionada estatal

15 medallas en Olimpiada Nacional

Estudios y formación: Licenciada en Nutrición por la Universidad Vizcaya de las Américas. Entrenadora de squash desde hace 5 años.

Logros:

Oros en Campeonato Panamericano Juvenil de Squash en Estados Unidos

Oros en Panamericano Open de Canadá

Seleccionada Nacional de squash de 2010 al 2012.