Ante la falta de atención de la presidenta municipal y la nula respuesta a su petición, jubilados, pensionados y viudas del Ayuntamiento de Salvador Escalante se manifestaron este día para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

Denuncian que llevan cuatro meses sin recibir respuesta, pese a que el área jurídica del Ayuntamiento aseguró que la autoridad municipal daría solución a la brevedad. A la fecha, no ha habido atención ni resolución por parte de la alcaldesa.

Los manifestantes señalaron que, aunque la presidenta ha expresado públicamente su preocupación por las personas de la tercera edad, en los hechos no lo demuestra ante la petición de quienes entregaron su vida al servicio público y hoy ven negados sus derechos.

Recalcaron la falta de atención médica y de medicamentos, situación crítica considerando que, por su avanzada edad, muchos padecen enfermedades crónicas. Afirman que sus derechos han sido atropellados a pesar de los años de servicio laboral dedicados al Ayuntamiento.

Ellos ya cumplieron con Salvador Escalante. Trabajaron, sirvieron y dieron sus mejores años al municipio. Hoy es turno del Ayuntamiento de cumplirles a ellos. Exigimos a la alcaldesa que honre la palabra empeñada con los adultos mayores y garantice de inmediato el acceso a sus pensiones, servicio médico y medicamentos. La dignidad no se jubila y sus derechos no están a negociación.