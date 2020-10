Jessica quería una relación formal, Diego abusó de ella y la golpeó hasta matarla

Por Adán Martínez.- Este miércoles en Morelia, el juez Fernando Hernández determinó vincular a Diego Urik MM de 18 años a proceso penal de la causa 1404/2020 por el delito de feminicidio al determinar la suficiencia de elementos y que se violentó la libertad sexual y la dignidad de la joven profesora Jessica González Villaseñor.

Enfundado en una camiseta blanca de manga larga, con el pelo a rapa y el cubrebocas tapando la mitad de su rostro, Diego permanece impávido mientras escucha las imputaciones realizadas por la Fiscalía, los pasajes de los hechos por los que Jessica perdió la vida y las declaraciones recopiladas por las autoridades. Por momentos evidencia cansancio, mira hacia abajo, se destensa el cuello, ningún familiar o conocido lo acompaña, sólo sus dos abogados defensores.

El 21 de septiembre Jessica salió de su casa al filo de las cinco de la tarde, dijo a sus familiares que se reuniría con su amiga Renata para tomar un café, ellos no sabían de su relación con Diego, la única referencia sobre él se la había dicho a uno de sus hermanos, Cristo Adán, a quien le comentó que hace seis meses lo había conocido en un festival.

Las amigas de Jessica sí sabían de Diego según lo manifestaron en sus declaraciones a la Fiscalía, refirieron que ambos habían salido en diversas ocasiones, que ella se había enamorado y que quería una relación formal con él, algunas coinciden al señalar que él sólo la buscaba para tener relaciones sexuales.

A partir de los elementos vertidos en la audiencia de vinculación por la Fiscalía, puede conocerse la ruta de los hechos en los que la joven de 21 años fue privada de la vida.

En la parte izquierda de la sala Verónica y Martín, padres de Jessica, escuchan a detalle los testimonios recopilados en las investigaciones, los reportes forenses, la manera en que su hija fue tratada.

De acuerdo con las pesquisas, Diego pasó a recoger a Jessica la tarde del 21 de septiembre, fueron a la casa de él que se ubica en el fraccionamiento Bosque Monarca en la zona sur de la ciudad. La Fiscalía apunta que ella fue violada y asesinada en la barda perimetral del fraccionamiento.

Fueron 31 golpes los que Diego le habría propinado a Jessica, la necropsia reveló diversas lesiones exteriores en la frente, mejillas, ojo derecho, boca, labios, cuello, hombros, tórax, fosa iliaca, abdomen, muslos, región lumbar, antebrazo y piernas. Además están las lesiones interiores en la vagina y el edema cerebral que le provocó la muerte.

Fernando, esposo de la madre de Diego en su declaración apuntó que la novia de Diego se llamaba Camila y que él no conocía a Jessica. Su versión señala que su hijastro le marcó el 22 de septiembre por la mañana para decirle que requería un abogado ya que la Fiscalía lo estaba buscando porque él había sido el último en ver a una chica desaparecida; le contó que había visto a Jessica, que tuvieron relaciones sexuales y que luego la llevó a su casa.

Dijo que Diego le comentó que había llevado su auto a lavar, y que él le respondió que eso podría ser mal interpretado. Fueron al autolavado y luego a buscar al padre biológico de Diego, pero narra que poco antes de llegar, se percató que el joven ya se había bajado del vehículo.

La madre de Diego viajaba también con ellos, según lo refiere en su declaración, ella apuntó que él estaba muy nervioso y que una cuadra antes de llegar a la casa de su padre biológico se bajó del auto porque se sentía mal, como si se fuera a ahogar.

El padre biológico a su vez, en su declaración dijo que Diego estudia la preparatoria en el Instituto Valladolid y que no tenía mucho contacto con él, que sólo lo buscaba para pedirle dinero.

Los empleados del autolavado Élite al que Diego llevó su automóvil volkswagen tipo polo, refieren que pidió el paquete más exhaustivo, poniendo énfasis en que se limpiara bien la cajuela. Uno de los trabajadores comenta que Diego llegó con una chica a la que él ha visto en redes sociales como Hanna S.; después Diego regresó con otro hombre y como todavía no acababan la limpieza se fueron no sin dejar de insistir en una buena limpieza de la cajuela, finalmente no regresaron por el auto.

El peritaje de las autoridades sobre el vehículo, detectó tras la aplicación del reactivo bluestar (para sangre), manchas en el asiento trasero, en la palanca de velocidades y en la cajuela. No se realizó examen de ADN debido a que las muestras eran insuficientes en volumen.

La policía inspeccionó la casa de Diego, su cuarto en particular, en donde aseguraron un pantalón deportivo, un par de tenis y una playera negra tipo polo, así como un libro titulado “Patrón”. Los peritajes evidencian manchas de sangre.

Cuatro días después de su desaparición, el 25 de septiembre, es localizado el cuerpo de Jesica a 500 metros de la barda perimetral del Fraccionamiento Bosque Monarca –en el que habitaba Diego-, estaba desnuda de la cintura para abajo, con la blusa hacia arriba descubriendo sus senos y las piernas abiertas.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del Fraccionamiento Bosque Monarca fueron revisadas, y en el reporte se señala que se veía frente a la casa de Diego su auto tipo Polo cuando se estaciona, de él baja una persona que abre la cajuela, luego una camioneta para junto al auto y

dos personas bajan para revisarlo.

Otra toma revela a dos personas saliendo de la casa, uno de ellos extrae del vehículo tipo Polo una bolsa como de basura, luego se capta a mujer conduciendo.

En su declaración, Hanna PS señala que es amiga de Diego y que el 21 de septiembre pasadas las 21:00 horas él le mandó un mensaje diciéndole que quería contarle algo. Cuando ella llega a casa de Diego, se encontró con un amigo de él de nombre Diego SR. Ella le pregunta a Diego si había tomado porque olía a alcohol, luego revisó el carro tipo Polo y vio en la parte de adelante una botella, en los asientos de atrás había tierra y pasto, y cuando abrió la cajuela vio una bolsa grande.

Ella permanece en la casa de Diego y en la madrugada del día siguiente, a las 00:45 horas, él la despierta y le dice que lo acompañe, se suben al vehículo de la mamá de Diego y él mete la bolsa.

Hanna narra que le preguntó a Diego qué pasaba y él respondió: “no sé qué hice, no sé qué hice”, “no te puedo contar, no sabía lo que hacía”. Ya en el camino Diego sacó de la bolsa negra un bolso de mano que arrojó por la ventana.

Ella permaneció en casa de Diego hasta que por la mañana le pide la lleve a su casa; luego pasan al autolavado en donde Diego pide el servicio más completo.

Otras declaraciones corresponden a José Jair y Diego SR, a quienes él les habló diciéndoles que si de verdad eran amigos lo ayudaran. Se fueron a comer unos tacos a “El Infierno” y luego se percataron que Jessica yacía inmóvil en la cajuela del carro, Diego les pidió que le ayudaran a deshacerse del cuerpo.

Refieren que Diego traía rasguños en los hombros, y que el cuerpo de Jessica estaba envuelto en una manta de color turquesa. Diego le dijo a Jair, “ayúdame” y él –según el testimonio- le respondió “yo no te voy a ayudar con tus mamadas”.

Diego bajó el cuerpo y se lo llevó mientras ellos esperaban.

La audiencia transcurre y en la recta final la defensa de Diego solicita que la vinculación no sea por feminicidio, arguyendo los encuentros sexuales previos de Diego y Jessica, y que si tenía la blusa hacia arriba obedeció al arrastre del cuerpo. La asesora victimal objeta y recuerda que no se deben argüir conductas anteriores revictimizando a las víctimas.

La Fiscalía considera absurdo el argumento de la defensa si se toma en cuenta que Jessica fue violada, y que su cuerpo no sólo tenía la blusa hacia arriba mostrando sus senos, sino que no tenía pantalón ni ropa interior, y que la posición en que fue colocado evidenciada una intencionalidad de exposición.

Finalmente el juez determinó la vinculación a proceso por el delito de feminicidio, dio a la Fiscalía cuatro meses más para las investigaciones, y estableció que el primero de febrero de 2021 se establecerá fecha para la audiencia inicial del proceso.