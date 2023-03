Jamás permitiremos una intervención militar extranjera: diputado Creel Miranda

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, indicó que este día se honra la memoria del General Ignacio Zaragoza y mientras México exista como nación independiente, su ejemplo inspirará las convicciones patrióticas de mexicanas y mexicanos que siempre alzarán su voz y protestarán frente a cualquier intención injerencista de alguna potencia extranjera.

“Como recientemente ocurrió a causa de las absurdas, indignantes y reprobables afirmaciones de algunos legisladores estadounidenses, que señalaron la posibilidad de una intervención militar en nuestro país. Jamás lo permitiremos. Que se oiga y se escuche desde esta soberanía y que llegue hasta el congreso estadounidense. Una intervención militar no solamente sería reprobable, sería imposible que esto ocurriera”, enfatizó.

Creel Miranda añadió que el ejemplo del general Zaragoza resonará siempre frente a cualquier oprobiosa insinuación como esa. “Viva el general Zaragoza. Viva México. Viva para siempre y para todas y todos nosotros”.

Lo anterior, al emitir un pronunciamiento con motivo del Natalicio del General Ignacio Zaragoza, en el apartado de efemérides de la sesión semipresencial de este jueves.

Ignacio Zaragoza, dijo, nació el 24 de marzo de 1829, en Espíritu Santo, Texas, cuando perteneció al actual estado de Coahuila; realizó sus estudios en Matamoros; posteriormente ingresó a las filas de las Fuerzas Armadas con el grado de sargento, donde inició su carrera militar.

Relató que el general se incorporó a la Revolución de Ayutla, la cual fue encabezada por Juan Álvarez y constituyó el movimiento libertario en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, lo que desembocó en la expedición de la Constitución de 1857, cuyo proyecto de nación fue guía de la presidencia de Benito Juárez García.

Al concluir la guerra de Reforma, dijo Creel Miranda, la nación mexicana desgastada, dividida y con un precario erario, enfrentó diversos reclamos internacionales por el pago de la deuda externa; ese hecho fue utilizado por el Imperio Francés de Napoleón III para perpetuar una ilegal, injusta e ilegítima invasión en contra de nuestro país, poniendo en riesgo la existencia de México como nación independiente.

Precisó que, a la defensa de la patria, el presidente Juárez organizó los ejércitos del centro y de oriente; ese último, comandado por el general Ignacio Zaragoza; fue un gran general mexicano que, al vencer a las tropas invasoras, produjo un ánimo determinante para las futuras victorias frente al ejército invasor, hasta la victoria definitiva que se alcanzó en el sitio de Querétaro cuando se quiebra en 1867.

El diputado Santiago Creel señaló que Ignacio Zaragoza falleció en la ciudad de Puebla el 8 de septiembre de 1862. “Sirva este momento, para destacar la frase que escribió en su carta a Benito Juárez cuando lo nombró General del Ejército de Oriente: Difícil es el encargo que se me encomienda, pero me sobra voluntad para llevarlo a cabo y me esforzaré cuanto esté en mí, a fin de desempeñarlo como a la patria le conviene”.

Creel Miranda precisó que cumplió el general Zaragoza el compromiso asumido con el presidente Juárez y “vaya que cumplió con la nación mexicana”.