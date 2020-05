Invita SSM a personas con asma a reforzar cuidados preventivos durante esta contingencia

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), recomienda a la población con antecedentes de asma, que durante esta contingencia realicen sus tratamientos de forma adecuada para evitar ser aún más susceptibles a infecciones y, por lo tanto, a tener complicaciones por el COVID-19.



Lo anterior en el marco del “Día Mundial del Asma” a celebrarse el segundo martes de mayo, enfermedad crónica más común de la infancia, que afecta del 10 al 12 por ciento de los niños y niñas y se caracteriza por la aparición de episodios de dificultad respiratoria (crisis o ataques), generalmente asociados a otros síntomas como tos, pitidos al respirar y sensación de ahogo.



Los pacientes con esta patología tienen unas vías respiratorias mucho más susceptibles a cualquier tipo de infección, especialmente las víricas; sin embargo, no tienen mayor riesgo de contagio por COVID-19 que el resto de la población.



Actualmente, Michoacán registra mil 539 casos de asma, enfermedad que aparece como respuesta a determinados estímulos que producen alergia al polen, ácaros del polvo, epitelios de animales, ciertos alimentos, por mencionar algunos.



Gran parte de los casos de infantes con esta patología entra en periodo de remisión durante la juventud. Esto no significa que se haya curado, significa que la enfermedad puede mantenerse apagada, siempre y cuando no exista un desencadenante que reinicie los síntomas.



Entre los factores de riesgo de asma infantil se encuentra la predisposición genética, el tabaquismo durante el embarazo, los cambios en la microbiota intestinal en el periodo de gestación, bajo peso al nacer y deficiencia pulmonar al nacer.



La exposición tardía a los microbios después del nacimiento, infecciones por el virus sincicial respiratorio (VSR), los efectos de la contaminación, son otros causantes de este padecimiento.