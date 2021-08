Invita SSM a donar sangre de manera altruista

Morelia, Michoacán, a 5 de agosto de 2021.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), invita a la población a sumarse voluntariamente a mejorar y/o salvar la vida de pacientes oncológicos, mujeres embarazadas y personas que requieren sangre por alguna urgencia.

El proceso para la obtención del hemocomponente se lleva a cabo en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), por aféresis, una técnica en la que el donador se conecta a una máquina en la que se separan los componentes de la sangre, el plasma es recolectado y las células son devueltas al donador.

Uno de los beneficios que obtiene el donador es conocer su estado de salud, ya que obtiene estudios del Grupo sanguíneo, VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis, Chagas y Brucella, todos de manera gratuita.

Las personas que fueron vacunadas contra COVID-19 pueden si donar sangre, con AztraZeneca o Pfizer, no tienen que esperar determinado tiempo, las que recibieron dosis de CanSino, Sinovac o no recuerden cuál vacuna les fue aplicada, deberán esperar 14 días para donar.

Los voluntarios deberán presentarse con un mínimo de 4 horas de ayuno, ser mayores de 18 años y menores de 65 años, no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos 6 meses, no estar ingiriendo antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas intravenosas, no tener alguno de los factores de riesgo.

La atención se brinda en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas; y para programar citas, se debe llamar a partir de las 8:30 horas al teléfono 44 33 24 39 19 extensión 118.

En el interior del estado la SSM cuenta con puestos de sangrado en Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zitácuaro, Puruándiro, Sahuayo y Los Reyes.