Invita SEE al magisterio a realizar trámite para recibir su pago vía electrónica

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2020.- Con la finalidad de garantizar que las y los trabajadores de la educación reciban su salario en tiempo y forma, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), puso a disposición del magisterio michoacano una cédula de autorización para el pago de salarios vía electrónica (tarjeta de débito).

Este trámite, que es voluntario para todas y todos aquellos docentes que por la contingencia del Covid-19 prefieran recibir su salario por dicha vía, podrán realizarlo de la siguiente manera: deberán descargar la cédula desde la página oficial de la de SEE o en sus redes sociales http://www.educacion.michoacan.gob.mx/, https://www.facebook.com/EducacionMich/.

Después de llenarla y firmarla, deberán enviarla escaneada al correo de la Dirección de Informática Administrativa de la SEE, dispersion@see.gob.mx, y adjuntar los siguientes documentos: copia de su identificación personal (credencial de elector, pasaporte o cartilla militar), copia del último talón, CLABE interbancaria y comprobante de domicilio, en caso de no coincidir la dirección particular con la registrada en su identificación personal. Todo en el mismo archivo escaneado.

Todas las solicitudes que se reciban serán respondidas para su notificación y aviso de que el trámite realizado procede para su pago y de esa manera se tendrá la certeza de que recibirán sus quincenas sin ningún contratiempo.

Con esta acción se da cumplimiento a las acciones de prevención emitidas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, para proteger a las familias, a los grupos más vulnerables y a todos los sectores del estado de contagios y propagación del virus COVID-19 en Michoacán.