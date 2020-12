Invita SEE al diálogo virtual con el magisterio michoacano

Morelia, Michoacán; a 29 de diciembre de 2020.- Con la finalidad de resolver dudas y responder a las preguntas más apremiantes del magisterio michoacano, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), invita a todos los involucrados en el sector educativo a ser parte del diálogo que se realizará en vivo con el titular de la dependencia, Héctor Ayala Morales.



Dicha actividad está programada para iniciar el próximo 30 de diciembre en punto de las 12:00 p.m. a través del Facebook oficial de la dependencia, en donde la intención es dar respuesta a las principales interrogantes que se tienen por parte de las y los trabajadores de la educación.



Por lo anterior, la SEE hizo un llamado a las y los interesados en dialogar sobre la situación educativa en Michoacán, a compartir la invitación a fin de que todos tengan acceso a la información que se ofrecerá en temas que son de mayor interés para el sector.



Los objetivos alcanzados durante el 2020 y los retos para el 2021, el pago de bonos pendientes al magisterio estatal, el avance del acuerdo educativo en la entidad, la certificación del ciclo escolar, cambios de centro de trabajo y situación de las escuelas normales, son algunos de los temas que se abordarán durante la charla virtual.



Con ello, la SEE pretende dar a conocer e informar de manera clara y precisa cada tema que los involucrados en el hecho educativo deseen abordar, así como para brindar los datos de interés necesarios que les den una información más certera sobre la situación educativa que se vive en la entidad.