Invita SEE al “Concierto a la vida, homenaje a nuestros muertos”

Morelia, Michoacán; a 2 de noviembre de 2020.- Para continuar celebrando desde casa una de las tradiciones más representativas de Michoacán y de México: la noche de Muertos, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) transmitirá el “Concierto a la vida, homenaje a nuestros muertos”.



Este evento promovido por la Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural de la SEE, tiene la finalidad de no dejar de conmemorar esta importante fecha y hacer homenaje a las y los trabajadores de la educación en Michoacán que han perdido la vida por la pandemia.



Se trasmitirá a través de la página de Facebook oficial de la SEE https://www.facebook.com/EducacionMich, en punto de las 8:00 p.m. y estará a cargo de la cantante michoacana, Roció Vega y el cantautor José Luis López Pedraza, por lo que se invita a la población en general a disfrutar en familia de la música tradicional para recordar a nuestros seres queridos.



Asimismo, la SEE comparte el siguiente enlace web https://bit.ly/35Udzcp en donde podrán seguir disfrutando de las tradiciones con las que se rinde honor a los que ya no están presentes, con un gran repertorio de danza que el Ballet Folclórico Alma de México realiza para todos los michoacanos.