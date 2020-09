Invita SEE a tutorial para fomentar la creatividad de los estudiantes

Morelia, Michoacán; a 22 de septiembre de 2020.- “Fomenta la creatividad y el involucramiento de tus alumnos”, es el nuevo webinar al que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), invita a participar este próximo miércoles 23 de septiembre.



Está dirigido a docentes, directores y supervisores y tienen la finalidad de que conozcan nuevas formas y estrategias que permitan impulsar la creatividad de sus alumnos, así como involucrarlos en la educación a distancia.



Lo anterior, a través del uso de las herramientas gratuitas y seguras que conforman la G Suite para Educación como: documentos, presentaciones, hojas de cálculo, clases a través de correo electrónico, chat y video, entre otras.



Esta actividad, que organiza Google for Education como parte de la estrategia de Educación a Distancia, está programada para iniciar a las 4:00 p.m., por lo que para poder asistir al livestream, deben registrarse en el siguiente enlace https://inthecloud.withgoogle.com/mexico-sep-livestreams/fomenta-creatividad-y-involucramiento-registration.html



A través de estas actividades la SEE incentiva la actualización y capacitación de las y los docentes frente a la situación actual en la que la educación a distancia es la mejor opción para cuidar de la salud de todas y todos, además de que fortalece el proceso de enseñanza – aprendizaje en las niñas, niños y jóvenes de Michoacán.