Invita SEE a tutorial para enriquecer las clases virtuales

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2020.- Ideas para enriquecer las clases con Khan Academy y Google Classroom, es el lema del webinar sobre acciones para el fortalecimiento de la educación virtual en Michoacán, que comparte la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) a través de sus redes sociales.



Khan Academy es una organización sin fines de lucro que tiene la misión de ofrecer educación gratuita de primer nivel, para cualquier persona en cualquier lugar. En Google for Education se comparte su visión por ampliar el alcance de la educación de calidad a todos.



Este tutorial se puede ver a través del enlace https://m.youtube.com/watch?v=9oV7qN8BHK4, mismo en el que se enseña cómo integrar los recursos de Khan Academy con Google Classroom para enriquecer el conocimiento de las y los docentes y su proceso de enseñanza-aprendizaje.



En esta actividad participa Andrea Gastelum, estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Guadalajara, Google Trainer especializada en desarrollo Profesional Docente y ciudadanía digital desde marcos de referencia de Google, Common Sense e ISTE.



Además, cuenta con experiencia en capacitaciones, cursos y talleres a docentes y padres y madres de familia sobre el uso de las herramientas de G Suite for Education y uso responsable del mundo digital y formó parte de proyectos de transformación digital en sector público y privado, así como proyectos relacionados a situaciones digitales de riesgo e implementación pedagógica de la tecnología al ámbito educativo.



Otro ponente es Israel Nogueda, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Google Educator level 2 especializado en desarrollo Profesional Docente desde un enfoque de Ciudadanía Digital y nuevas alfabetizaciones.



Nogueda tiene experiencia en capacitaciones con docentes de diversos niveles educativos, tanto de escuelas públicas como privadas, sobre el uso de las herramientas de G Suite For Education; además ha participado en diversos proyectos a nivel universitario sobre el diseño de ambientes de aprendizaje y la integración de herramientas tecnológicas.