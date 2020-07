Invita SEE a tutorial “Cerca de mis alumnos con la comunicación a distancia”

Morelia, Michoacán; a 21 de julio de 2020.- Con la finalidad de fomentar una relación cercana y maximizar la experiencia educativa entre docentes y estudiantes, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) invita al webinar “Cerca de mis alumnos con la comunicación a distancia”.



En este seminario en línea que se realizará mañana miércoles 22 de julio, los especialistas en el tema les proporcionarán algunos consejos para potenciar la comunicación a distancia, aprovechando las bondades que G Suite for Education ofrece.



Durante dicha sesión se contará con la presencia de Jacobo Mendoza como invitado especial, quien es consultor académico y potencia educativa, además ingeniero en Sistemas Computacionales, ha sido tutor académico en Teach for Mexico, líder en la enseñanza de las matemáticas, consultor académico para Edilar y educador de Google certificado en niveles 1 y 2.



Por lo anterior, la SEE exhorta a todos los involucrados en el hecho educativo a registrarse para asistir al livestream en la siguiente dirección electrónica, https://inthecloud.withgoogle.com/mexico-sep-livestreams/cerca-de-mis-alumnos-con-la-comunicacion-a-distancia-registration.html.



Asimismo, informa que quienes no puedan acceder al registro podrán verlo en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=VUQpCCQkDwA en punto de las 16:00 horas.