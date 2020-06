Invita SEE a practicar la “Lectura Activa” con niñas y niños para reforzar lo que leen

Morelia, Michoacán 24 de junio del 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a través de los Clubes Deportivos y Culturales (CDC), invita a padres y madres de familia a practicar con sus hijos e hijas durante la contingencia sanitaria, la “Lectura activa”, una actividad con la que aprenderán a desarrollar la mente y el cuerpo de una manera sana y entretenida.



Se trata de un método de lectura combinado con juego y actividad física, en el que reforzarán lo que leen y al mismo tiempo realizarán ejercicios físicos y mentales que harán que su organismo se active y la mente desarrolle habilidades de reacción y atención.



Esta actividad, promovida por Jessica Rosas, maestra de Educación Física e integrante de los CDC, la pueden encontrar en https://youtu.be/Lp9SGnHNpQA. Asimismo, la SEE informa que puede realizarse tanto en espacios reducidos como abiertos, cuidando todos los procesos de salud que recomiendan las autoridades estatales.



Para iniciar con el ejercicio las y los padres de familia deben elegir un libro de su preferencia, y seleccionar dos o tres palabras claves, las cuales servirán para hacer más entretenido dicho juego, cada vez que se mencionen estas palabras, quienes están escuchando la historia deberán realizar una acción determinada, como ponerse de pie, brincar, aplaudir, entre otras actividades que harán que vaya aumentando su dificultad, pero a la vez que sea más divertida, pues deben recordar que la atención es clave para la comprensión de la lectura y la realización de las acciones encomendadas.



A través de estas actividades la SEE fortalece los procesos de enseñanza aprendizaje, promueve la lectura y fomenta valores de convivencia en familia.



Por lo anterior exhorta a la sociedad michoacana a visitar la página oficial https://aulas.see.gob.mx/active-cdc/, donde encontrarán materiales audiovisuales como el descrito anteriormente, que sirven de apoyo para mantener la salud mental, física y emocional de todas y todos los integrantes de la familia durante la contingencia sanitaria por COVID-19.