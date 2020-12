Invita SEE a participar en concurso “Escuelas por la Tierra 2021”

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2020.- Con el propósito de incorporar procesos de gestión ambiental que promuevan el desarrollo sostenible en instituciones públicas y privadas de todos sus niveles y modalidades, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), convoca al sector educativo en Michoacán, a participar en el “Programa Escuelas por la Tierra 2021″.



Este programa busca orientar la acción de cada miembro de la comunidad escolar para que integren la educación ambiental de manera transversal e interdisciplinaria, como una actividad regular dentro de su planeación educativa.



Las y los interesados en participar recibirán una preparación previa por medio de capacitaciones y materiales brindados por Educación Ambiental Mundial (EAM), para realizar sus proyectos.



Estos trabajos deben ser diseños libres que sensibilicen y creen soluciones a nivel local sobre emergencia climática, pérdida de biodiversidad o crisis ambiental, todas bajo un enfoque de desarrollo sostenible.



Para inscribirse al concurso se deberá registrar el centro educativo en la plataforma www.eam.org.mx., donde se le pedirá subir a la plataforma el formato de presentación del proyecto implementado con fotos y/o videos como evidencia. El cierre del registro será el viernes 19 de marzo de 2021 y la presentación de evidencias se realizará entre el 17 de abril y el 11 de julio y la publicación de los resultados el 30 de julio.



Es importante que las escuelas participantes usen el mismo correo electrónico con el que registraron a la escuela en la convocatoria, de lo contrario, el sistema no permitirá la carga de los archivos y se recomienda que en el formato se describan todas las acciones llevadas a cabo. No se aceptarán formatos ni evidencias adicionales vía correo electrónico y las fotos no deberán pesar máximo 5MB entre todas y el video, un máximo de 15MB.



Las escuelas pueden presentar uno o varios proyectos en el formato de presentación. Es decisión de cada escuela si en el formato describe más de un proyecto. En términos de evaluación, para el concurso, lo importante es que los proyectos presentados sean de alto impacto en Educación Ambiental o Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que cubran al menos con alguno de los ejes del Programa Escuelas por la Tierra descrito en la Guía de Actividades Ambientales, y hayan sido diseñados a partir de un comité liderado por estudiantes con el apoyo de toda la comunidad escolar.



Cabe resaltar que se otorgará el primero, segundo y tercer lugar, a cada categoría escolar. Para los primeros lugares: 50 mil pesos en especie de material escolar; segundos lugares: 30 mil pesos en especie de material escolar, y para terceros lugares: 20 mil pesos en especie de material escolar.



La premiación pública se realizará en la ceremonia de inauguración del Congreso de Maestros de la RED EDUCA 2021 en fecha por definir. Para mayor información las y los interesados podrán consultarla en http://www.educacion.michoacan.gob.mx/ o en los correos monica5@educa.org.mx, montserrat.fonseca@eam.org.mx, malinali.castaneda@eam.org.mx, o viridiana.martinez@eam.org.m