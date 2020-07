Invita SEE a docentes michoacanos a participar en la convocatoria de cambio de centro de trabajo

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), hace del conocimiento a las y los docentes de educación básica los requerimientos para el cambio de centro de trabajo correspondiente al ciclo escolar 2020-2021.



Lo anterior, con el afán de mejorar sus entornos laborales y fortalecer el desarrollo de su trabajo diario, el cual se verá reflejado en mejores resultados académicos y educativos de las niñas y niños michoacanos.



Es así que la SEE convoca al personal docente, técnico, asesor técnico pedagógico, de dirección y supervisión de educación básica a participar en este proceso de cambio. Para ello, deberá encontrarse en servicio activo desempeñando la función que corresponde a la categoría que ostenta y no contar con ningún tipo de licencia, al menos que sea por gravidez.



Asimismo, deberá contar con su nombramiento definitivo, acreditar perfil académico correspondiente, contar con al menos dos años de servicio interrumpido en su centro de trabajo de adscripción, registrar su solicitud de cambio sólo a través de plataforma informática, no contar con notas desfavorables en su expediente y no estar sujetos a procedimientos administrativos ni legales.



Destacar que ante los lineamientos administrativos del 21 de mayo 2019 (ciclo 2019-2020), los cambios se realizarán al término del ciclo escolar y entre planteles del mismo tipo de sostenimiento (federal, federalizado, estatal o municipal), además de que el cambio se hará individual y voluntario y todos los aspirantes deberán cumplir con los requisitos, mecanismos y procedimientos que se establecen en la presente convocatoria; además de que se moverá con su misma plaza.



Los interesados deberán registrarse y subir todos sus documentos en la plataforma informática: http://proyecto-venus.uscmm.gob.mx:8080/venus/, además de que deberán presentarlos en sobre cerrado en originales o copias certificadas por supervisor de zona o notario en las oficinas de enlace de USICAMM de Michoacán, ubicada en la calle Loma Azul 170, colonia Lomas del Valle, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.



Los documentos entregados y subidos a plataforma serán: solicitud de cambio de adscripción, último comprobante de pago, último oficio de adscripción que le fue emitido por el nivel educativo en que presta sus servicios, copia cotejada de formato único de personal para el sistema federal, copia cotejada constancia expedida por Glosa para el sistema del estado, constancia de trabajo actual de su superior jerárquico inmediato, titulo o cédula profesional que acredite sus estudios.



Todos estos procesos de cambio de trabajo se harán de manera pública y transparente, los resultados serán dados a conocer en la plataforma antes del evento abierto y serán definitivos e inapelables y todos los desistimientos deberán ser presentados por escrito cinco días previos al evento.



La SEE informa que las inscripciones se llevarán a cabo del 1 al 17 de julio, la validación se realizará del 3 al 19 del mes en curso, la publicación de listas el día 24 y los eventos públicos del 27 al 31.