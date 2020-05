Invita SEE a conocer nueva herramienta para educación a distancia

Morelia, Michoacán, a 26 de mayo de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), invita a las y los profesores a utilizar la nueva herramienta de educación a distancia Webinar, un medio de comunicación que ayudará a desarrollar el aprendizaje entre las y los alumnos con éxito durante esta cuarentena por COVID-19.



Dentro de la agenda de esta herramienta, se tiene programado para el próximo 27 de mayo, a partir de las 11:00 horas, asesoría y apoyo a través de una sesión de preguntas y respuestas que refuercen la participación de los alumnos en clases.



Además, se abordarán dudas sobre el manejo de las cuentas G Suite; así también se les apoyará con capacitadores certificados de Google que resolverán las preguntas sobre el uso y manejo de las cuentas.



Esta cuenta tiene toda una gama de apoyos en YouTube para el aprendizaje, específicamente para curar y crear contenido para sus clases y sugerencias que permitirán desarrollar contenidos de una manera eficiente para la modalidad de enseñanza a distancia, las y los estudiantes podrán tener asesoría, lo que permitirá fortalecer su proceso formativo.



En este tutorial estarán como invitados especiales: David Fuentes, Lula García y Paty García, docentes y capacitadores Certificada por Google for Education



Para asistir al Edu OnAir: Asesoría y apoyo. Sesión de preguntas y respuestas, las y los interesados deberán regístrate en el siguiente enlace https://inthecloud.withgoogle.com/latam-edu-onair/asesoria-y-apoyo-sesion-de-preguntas-y-respuestas-registration.html.



Y para realizar alguna pregunta al panel de educadores deberán realizarla en el link se responderán la mayor cantidad de preguntas posibles durante el tutorial https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOdDoqllmkWg0eQKBleNgU1RI7E_0qHLe7ib5cvCUjkejEvw/closedform