Invita SECUM al próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Michoacán

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (SECUM), invita al público en general este próximo viernes, 24 de junio de 2022, a las 20:30 horas, para disfrutar del concierto de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM) en el Teatro Melchor Ocampo, como parte de su Primera Temporada 2022.

Para este concierto la OSIDEM interpretará: la “Sinfonía no. 32, en Do mayor” y la “Sinfonía no. 34, en Re menor”, ambas composiciones del célebre músico Joseph Haydn, bajo la batuta del director musical Román Revueltas Retes.

Joseph Haydn (1732-1809), compositor austriaco cuya inventiva formal lo llevó a integrar la fuga en el estilo clásico y enriquecer la forma rondó. Es también el principal exponente de la forma doble variación.

Los pases de cortesía para acceder al concierto se entregarán a partir del martes 21 de junio en las oficinas administrativas de la OSIDEM, ubicadas en la calle Melchor Ocampo, 256, en el Centro de Morelia, en la planta baja del teatro, a partir de las 10:00 horas.

Durante el evento se seguirán las medidas sanitarias para cuidar el bienestar de todas y todos.