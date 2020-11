Inviable la creación de plazas estatales para el Telebachillerato Comunitario: SEE

Morelia, Michoacán; a 9 de noviembre de 2020.- Respecto a los planteamientos que presentan un grupo de docentes para la creación de plazas base para 126 personas y el decreto de creación del Telebachillerato Michoacán, para la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) es importante aclarar que no son viables por las siguientes circunstancias:

El Telebachillerato Comunitario se creó en México a partir de una iniciativa del Gobierno de la República presentada en 2013 como una medida de orden federal para ampliar la cobertura en educación media superior en poblaciones rurales de pocos habitantes y que no eran atendidos por otra modalidad de los subsistemas.

Mediante convenios se ha mantenido el financiamiento federal de esta modalidad de telebachilleratos, no obstante, en el momento en que las autoridades en el Estado suscribieron el compromiso para la creación de estos centros, no consideraron suficientemente el profundo déficit en las finanzas por las que atraviesa el sector educativo michoacano.

Uno de los planteamientos centrales para sanear las finanzas públicas del Estado, pasa por medidas rigurosas de disciplina presupuestal. La más importante, no generar, como se hizo en el pasado, compromisos financieros para los cuales no se tienen recursos. No crear plazas estatales ni nuevos organismos ha sido una de las políticas centrales para lograr disminuir el déficit y dar viabilidad a las finanzas de nuestra entidad.

Crear plazas sin sustento financiero, como se hizo durante muchos años, sería un acto irresponsable ya que, frente al déficit que enfrentamos para financiar las instituciones de educación básica, media superior y superior en las condiciones actuales, no es posible generar expectativas que no podrán ser cumplidas. Dada la naturaleza del nacimiento del Telebachillerato Comunitario, es importante explorar con la Autoridad Federal la viabilidad de que los planteamientos de los docentes del Telebachillerato Comunitario sean atendidos por ese orden de Gobierno.