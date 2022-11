Investiga FGE hechos registrados en el municipio de Tarímbaro

Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició Carpeta de Investigación con relación al hallazgo de ocho cuerpos –hasta el momento no identificados-, registrado la mañana de este lunes en una localidad del municipio de Tarímbaro.

Derivado de tareas de investigación realizadas en la localidad de Téjaro, en ese municipio, personal de FGE ubicó, en una zona cercana al panteón de dicha localidad, cuatro puntos de tierra removida, por lo que solicitó el apoyo de la triada investigadora para llevar a cabo las actuaciones correspondientes.

En el sitio, personal pericial ubicó cuatro depósitos ilegales, en los que fueron localizados los cuerpos sin vida de siete hombres, así como los restos óseos que corresponden a una persona, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense donde serán sometidos a estudios de antropología y genética para su identificación.

La FGE continúa con los actos de investigación que permitan el pleno esclarecimiento de los hechos.

Fanpage oficial de la FGE Michoacán

Cueta oficial de la FGE Mich

Website oficial de la FGE Michoacán

Copyright © 2022, Todos los Derechos Reservados.

Fiscalía General del Estado de Michoacán

Periférico Paseo de la República #5000, Colonia Sentimientos de la Nación C.P. 58170

Morelia, Michoacán

Recibes estos correos ya que estas registrado en nuestra base de datos

con correo verificado o es de acceso público.

¿Quieres cambiar como recibes estos correos?

Puedes actualizar tu información

This email was sent to noticiasamevi@gmail.com

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Fiscalía General del Estado de MIchoacán · Periférico Paseo de la República 5000 · Sentimientos de la Nación · Morelia, Michoacán 58178 · Mexico