Interpone SEE denuncia por escuela vandalizada en Uruapan

Morelia, Michoacán; a 3 de diciembre de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informa que no tolerará actos de vandalismo en las escuelas y actuará ante las instancias competentes, en el marco de la ley, para sancionar a quienes realicen acciones que afecten, dañen o destruyan los centros educativos en Michoacán.



Lo anterior, derivado de hechos suscitados en la Escuela Secundaria Federal (ESFU) número 2, de Uruapan, en donde profesores del autodenominado “Poder de Base” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), irrumpieron al interior del plantel y realizaron la pinta de bardas y cierre de la escuela para impedir que se llevara a cabo la designación de la nueva dirigencia regional del grupo disidente.



Ante ello, la SEE informa que, a través del titular del Enlace Jurídico, Stephen González Martínez, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en contra de quienes participaron en dicha actividad considerada como delito de daños al destruir y dañar un bien que es de propiedad ajena.



“Somos la revolución, Poder Base”, “VIVA Benjamín Hernández Gutiérrez”, “Charros”, “Fuera Lacras”, “Los Tenemos Ubicados, Uruapan es Nuestro”, “Muera el Charrismo Sindical”, entre otros, fueron algunos de los mensajes que un grupo de profesores pintaron en las instalaciones del plantel, además de impedir la entrada y amenazar con palos y quemas.



Al respecto González Martínez aseguró que ya se tomaron cartas en el asunto, pues no se aceptarán presiones, amenazas o actos de vandalismo para beneficio de intereses particulares de los diferentes grupos sindicales, y se les exhorta a no generar conductas antijurídicas, mucho menos a dañar el patrimonio de la niñez michoacana.



“No se permitirán acciones que dañen los espacios educativos, a los cuales las y los estudiantes regresarán para continuar con sus estudios cuando las condiciones sanitarias así lo permitan”.



Agregó que se actuará de manera legal para aplicar las sanciones correspondientes a quien resulte responsable de dichos actos de vandalismo, y se deslindará la responsabilidad laboral, administrativa por ser servidores públicos, y se buscará que se ejerza acción penal por el órgano de representación social.