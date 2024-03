Internacional | Muere Louis Gossett Jr. a los 87 años, el primer hombre negro en ganar un Oscar

Louis Gossett Jr., el primer hombre negro en ganar un Oscar como actor de reparto y un Emmy, murió a sus 87 años de edad.

El primo hermano de Gossett, Neal L. Gossett, confirmó a The Associated Press que el actor murió en Santa Mónica, California y en un comunicado de la familia se informó que murió este viernes 29 de marzo por la mañana, aunque no se revelaron las causas de su muerte.

“Lamentamos de todo corazón confirmar que nuestro amado padre falleció esta mañana. Nos gustaría agradecer a todos por sus condolencias en este momento. Por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento difícil”, expresa el comunicado compartido por el publicista de Gossett.

Louis Gossett Jr. ganador del Premio de la Academia de 1982 al Mejor Actor de Reparto

Louis debutó siendo un adolescente, cuando una lesión de baloncesto lo sacara de las canchas y se apuntara a unas clases de actuación. Su primer papel en Brodway fue a los 15 años y continuó perfeccionando su oficio con los ojos puestos en Hollywood.

En 1961 Gossett debutó en el cine con “A Raisin in the Sun”, pero tuvo dificultades para conseguir los papeles más importantes a los que se sentía llamado. Fue hasta 1977 cuando interpretó al personaje Fidler en la miniserie “Roots” y su actuación le valió un Emmy.

Para 1982 interpretó a un instructor de marina en “An Office and a Gentleman” que le valió el Oscar y en 1992 ganó un Globo de Oro por interpretar al activista de derechos civiles Sidney Williams en “The Josephine Baker Story” de HBO.

Cabe destacar que el actor fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2010 y decidió hacer pública la noticia. (CNN)