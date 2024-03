Internacional | Jack Lloyd, el niño de “Star Wars”, ingresado en un centro de salud mental

Jack Lloyd, quien en su momento fue el niño que interpretó a Anakin Skywalker en la película de Star Wars: Episodio I- La Amenaza Fantasma, se encuentra en un centro de rehabilitación por esquizofrenia genética.

Jack actualmente tiene 35 años y padece problemas mentales desde joven y fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide, ahora lleva diez meses ingresado de los 18 que dura el programa.

La madre de Jack, Lisa Lloyd, concedió una entrevista al medio estadounidense “Scripps News” en la que habló sobe la enfermedad de su hijo, quien desde hace 10 meses permanece en un centro de rehabilitación por brote psicótico a causa de sus problemas de salud mental.

Dicho suceso se atribuía a las consecuencias que suele tener la fama a temprana edad, sin embargo su madre declaró que su caso es genético.

Lisa Lloyd expresó que el acoso escolar que llegó a sufrir Jack tras su participación en Star Wars no fue lo que condujo al actor a sus problemas mentales, “todo eso el mundo le da mucha importancia a eso y es bastante molesto para mí porque Jack era un niño pequeño cuando salió, y realmente no sintió todo eso porque no lo dejé”, sentenció la madre de Jack.

Además, aseguró que no tiene nada que ver el renunciar a la actuación por Star Wars, la verdadera razón fue por problemas familiares, además de que estaban pasando por un divorcio.

Al respecto Lisa declaró que “se divirtió mucho (Jack). Me encantaría que se recuperara lo suficiente como para poder hacer algo y estoy segura de que él tal vez le gustaría. No puede ahora, pero nunca se sabe cuánto va a mejorar. Así que veremos. Estamos en un lugar mucho mejor”.