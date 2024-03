Internacional | Hoy es Sábado Santo o Sábado de Gloria

En el marco de la Semana Santa este 30 de marzo 2024 es Sábado Santo, el cual se trata del momento en que los cristianos entran en vigilia a la espera del domingo de Pascua.

Este día se recuerda el paso de Jesucristo entre la muerte y la resurrección. Sábado Santo conmemora el tiempo en que Jesús estuvo en el sepulcro después de su crucifixión y antes de su resurrección.

Durante este periodo, los cristianos se dedican a reflexionar sobre la muerte del hijo de Dios y la importancia de su resurrección para la humanidad. Este día es la penúltima jornada de la Semana Santa.

El Sábado de Gloria marca el final del periodo de la Cuaresma, un tiempo en el que se reflexiona y se busca acercarse más a Dios mediante la oración, el ayuno y la caridad.

Especialmente este día rememora a María tras la pérdida de su hijo, por lo que es un día de dolor y tristeza, destinado al silencio, luto y reflexión, como lo hizo María y los discípulos en el sepulcro.

Por ello, en la Iglesia Católica no se realiza eucaristía, no se tocan las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío, el altar despojado y no se administra ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados.

¿Cómo se celebra el Sábado Santo?

Este día no puede celebrarse con ningún rito oficial, solo se suelen hacer retiros espirituales y las iglesias permanecen abiertas para que los sacerdotes atiendan confesiones. También, es común la misa de la Liturgia de las Horas por parte de los clérigos con participación de fieles seglares.

Al anochecer en este día tiene lugar la principal celebración cristiana del año la “Vigilia Pascual”. Este acto se realiza durante la noche previa al Domingo de Resurrección al día siguiente.

En todas las iglesias cristianas se realiza un ritual similar antes de la medianoche:

Bendición del fuego o lucenario: la Vigilia comienza cuando se apagan las luces y el sacerdote enciende una llama de fuego, con la que prenderá luz al Cirio Pascual, el cual es bendecido y llevado en procesión a través de la iglesia mientras permanece a oscuras. Cuando esta termina, el sacerdote canta el Pregón Pascual, antiguo himno de Pascua.

Liturgia de la Palabra: se leen siete relatos del Antiguo Testamento referentes a la salvación de Dios. También se leen salmos del Nuevo Testamento y varios cánticos interpretados por un coro o solista.

Liturgia Bautismal: trata sobre los temas de la resurrección y el bautismo, como términos que se complementan. Durante esta Liturgia se bendice el agua, se bautiza a los nuevos cristianos de ese año y se renuevan los compromisos bautismales.

Liturgia de la Eucaristía: es una eucaristía más especial en la que se entonan cantos de júbilo y alabanza durante las comuniones. Para finalizar, los feligreses reciben la bendición. (infobae)