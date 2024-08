Internacional | Avon se declara en bancarrota en Estados Unidos

Avon Products Inc.(API), un holding no operativo con sede en Estados Unidos de la marca de belleza Avon, se declaró en quiebra según el Capítulo 11 en un tribunal de Delaware en medio de su creciente deuda vinculada a demandas relacionadas con el talco que alegan que sus productos causan cáncer, informó la empresa matriz brasileña Natura & Co.

API sostuvo que no ha vendido productos en Estados Unidos desde que se desprendió de su negocio en América del Norte en 2016, pero sigue siendo el holding de las entidades operativas de la marca fuera de EE. UU.

La compañía detalló que los negocios operativos de Avon fuera de EU y que siguen avanzando en iniciativas estratégicas no forman parte del procedimiento del Capítulo 11 y todo sigue igual en los mercados internacionales de Avon.

Además, mencionó que The Avon Company, la marca en Estados Unidos, y que actualmente es propiedad de LG Household & Health Care Ltd., no se encuentra afiliada a ninguna otra entidad de Avon y no forma parte de los procedimientos del Capítulo 11.