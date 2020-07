Intensifica Sedesoh entrega de material de protección por COVID-19

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2020.- Con el objetivo de reducir contagios y salvar vidas, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), ha entregado durante la emergencia sanitaria por COVID-19, más de 100 mil cubrebocas, 80 mil litros de líquido sanitizante, 90 mil litros de gel antibacterial y ha instalado 50 lavamanos públicos.



Con esta medida, la dependencia encabezada por Juan Carlos Barragán Vélez, ha logrado apoyar a los sectores económicos y sociales, que durante la pandemia se han visto severamente afectados por la suspensión de actividades, y que ahora trabajan para tener una reapertura ordenada.



“El constante lavado manos, el uso correcto del cubrebocas y la limpieza de áreas comunes, son hasta el momento las medidas más eficaces para protegernos del Coronavirus, hacer que funcionen depende de todas y todos”, afirmó.



Indicó que, para el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, la prioridad es garantizar y cuidar la salud de las y los michoacanos, por lo que los ha instruido para continuar entregando insumos de protección, principalmente en los municipios donde se concentra el mayor número de contagios.



“No debemos bajar la guardia el virus existe y debemos protegernos”, indicó Barragán Vélez, al recordar que la repartición de los artículos de protección para la salud, inició desde el mes de abril y ha continuado durante toda la pandemia, a través del programa de Atención a Contingencias.



Queremos protegernos, para seguir trabajando.



Después de varias semanas de no poder abrir su zapatería, ubicada al interior del mercado Independencia de esta ciudad, Luis González pensó que sería muy difícil poder hacerlo de manera segura para él y sus clientes.



“Los materiales de protección son costosos y cuando tienes meses sin obtener un ingreso, lo ves complicado comprarlos”, para él y decenas de comerciantes no solo de Morelia, sino de varios municipios del Estado, la Sedesoh ha entregado material de protección para que puedan retomar sus actividades.



Veíamos muy complicado la reactivación económica de nuestros negocios, la gente no piensa en comprar unos zapatos, cuando la prioridad son otras cosas, por eso agradecemos la ayuda que nos ha brindado el Gobierno del Estado, con la entrega de material, ya que es un costo que nos están apoyando a solventar, cuenta Luis, quien durante los últimos años de su vida se ha dedicado al negocio familiar.



“Nos queremos cuidar, para seguir trabajando y no tener que volver a cerrar, esa es nuestra prioridad y quienes vengan al mercado deben saber que vienen a un lugar seguro donde todas y todos estamos cumpliendo con las medidas”.



Algunos datos:

Se han apoyado a tianguistas, comerciantes formales, músicos, personal médico, transportistas y jefas de familia.

Se han distribuido 100 mil cubrebocas.

Entregado 80 mil litros de líquido sanitizante.

90 mil litros de gel antibacterial.

Instalados 50 lavamanos públicos.