INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA ENTREGAN UNIFORMES A TRABAJADORES DEL ITM

Morelia, Michoacán.- El director del Tecnológico Nacional de México,

campus Instituto Tecnológico de Morelia, Dr. José Luis Gil Vázquez, entregó uniformes y

calzado al personal de apoyo y asistencia a la educación de esta institución educativa.

El director del TecNM Campus Morelia reconoció al personal, especialmente al de

Recursos Materiales y Servicios, a quienes destacó que si no fuera por su labor, el

Tecnológico de Morelia no tendría los reconocimientos que actualmente se tienen a nivel

nacional e internacional sin la colaboración de todo su personal; además escuchó las

inquietudes de las y los trabajadores.

Resaltó que los servicios y actividades, así como la limpieza y paisajismo de la institución

no lucirían sin el trabajo continuo y comprometido del personal; especialmente habló del

trabajo administrativo y de apoyo a la educación que permite que las actividades no se

detengan y que todo sea para beneficio del alumnado y sociedad en general..

“Su labor es indispensable y de vital importancia para nuestra institución porque tanto el

alumnado, personal y visitantes pueden observar la limpieza y orden de nuestras

instalaciones, lo que permite brindar un mejor servicio y una estancia placentera en esta

casa de las ingenierías”, comentó.

En representación de la Sección DV-55 de la Sección 61 del SNTE acudió el Dr. Carlos

Alberto Guízar Gómez, Secretario de Trabajos y Conflictos quien reconoció la entrega al

director de la institución porque semestralmente brindan estos apoyos al personal y

recordó el compromiso de la representación sindical de velar por los derechos de sus

agremiados.

En total fueron 47 uniformes entregados de manos del Director, el representante sindical

y la jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Tereza Villaseñor Jacuinde.