Injusta, sociedad que no respeta a más de la mitad de la población: Silvano Aureoles

Huetamo, Michoacán, a 7 de marzo de 2020.- Una sociedad que no respeta a más de la mitad de la población, que son las mujeres, es una sociedad injusta y en problemas, aseguró el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.



“Es indignante la serie de agresiones que sufren y le quitan la vida a las niñas y a las mujeres en nuestro país, no se deben tolerar ese tipo de actos y tampoco debemos quedarnos de brazos cruzados; en la medida que vayamos respetando a las mujeres, nuestra sociedad irá mejorando”, enfatizó el mandatario estatal.



Al entregar créditos de Palabra de Mujer en el municipio de Huetamo, Aureoles Conejo destacó la importancia de las mujeres en Michoacán y para su Gobierno.



De inicio, dio a conocer la ampliación de beneficios del Programa de Palabra de Mujer, mismo que dejó de ser un esquema exclusivo para la entrega de créditos, para convertirse en una política pública de atención integral y permanente para todas las mujeres, sin distingo de su situación socioeconómica.



“En mi gobierno las mujeres son lo más importante, por eso he decidido ampliar los beneficios de Palabra de Mujer, porque son ustedes personas honestas, leales, trabajadoras, tenaces, tienen todas las virtudes y los hombres tenemos mucho que aprenderles a ustedes”, refirió.



Aureoles Conejo agregó que el Gobierno de Michoacán se suma a la lucha de las mujeres, motivo por el cual todas las trabajadoras de la administración del estado tendrán el respaldo para sumarse al paro nacional convocado para el próximo 9 de marzo.



En esta ocasión, fueron un total de 27 mujeres las beneficiadas en Huetamo, con la entrega de un par de créditos colectivos; uno para el Grupo Gardenias y el otro, para el Grupo Estrellas Unidas, lo que les permitirá llevar a cabo proyectos productivos para el desarrollo comunitario.



Cabe destacar que, en los últimos 4 años el Gobierno del Estado, a través de Palabra de Mujer ha otorgado más de 133 mil créditos para más de 64 mil mujeres de todo el estado.