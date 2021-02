Inician jornada para prevenir los riesgos del amor romántico

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2021.- La Secretaría de Igualdad Sustantivas y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), en conjunto con la agrupación Embajadoras Juveniles, invitan a participar en la jornada de desmitificación del amor romántico “Me quiere, no me quiere, me quiero”.

A partir de hoy y hasta el próximo sábado 13 de febrero, se realizarán cuatro foros de capacitación a cargo de especialistas en la materia, con lo que se busca que las mujeres sepan reconocer los riesgos de normalizar acciones que son violencia, comentó la titular de la Seimujer, Nuria Gabriela Hernández Abarca.

“Las agresiones en el noviazgo son una realidad que ha afectado al 76 por ciento de las y los jóvenes del país, de entre los 15 y los 24 años; por eso debemos difundir este tema para que más gente lo conozca e identifique los riesgos”, comentó la funcionaria.

Para seguir estos foros deberán ingresar a la página oficial de Facebook de la Seimujer o de la agrupación Embajadoras Juveniles, con los siguientes horarios y temas:

• Conferencia “No es Tóxico, es Violento”, el miércoles 10 de febrero a las 19 horas, a cargo de las psicólogas Perla Guadalupe Martínez Alvarado y Maydeli Govea Esquivel.

• Conferencia “Amor yes or not, cuando se justifica la violencia en nombre del amor”, el jueves 11 de febrero a las 18 horas, a cargo de la psicóloga Roció Lizbeth Rodríguez Medina

• Conversatorio “Desmitificando el amor romántico” el día 12 de febrero a las 17 horas, donde participarán Nuria Gabriela Hernández Abarca, Estrella López Maciel y Elvia Higuera Pérez

• Conferencia “Derecho al placer”, el 13 de febrero a las 10 horas, a cargo de Zaira Isell Figueroa Palafox.