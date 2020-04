Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2020.- Con la finalidad de garantizar la educación de niñas, niños y jóvenes michoacanos, este lunes 20 de abril inició oficialmente el regreso a clases a distancia con la estrategia “Aprende en casa”, para alrededor de un millón 304 mil 569 alumnos y alumnas de educación básica y media superior y superior, inscritos en casi 13 mil planteles públicos y privados en Michoacán.



Se trata de un regreso a las actividades escolares diferente y sin salir de casa, con el que se pretende salvaguardar la salud de niños, niñas y jóvenes michoacanos ante la pandemia por COVID-19 y evitar el retraso en los planes y programas de estudio para concluir con éxito el ciclo escolar 2019-2020.



Esta estrategia, a la que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se sumó para dar seguimiento a los estudios y evitar el retraso escolar, consiste en que las y los estudiantes atiendan todos los días las clases por televisión o radio, que transmitirá la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, al terminar, realicen las tareas indicadas en los programas, o las que las maestras o maestros les pidan.



Es importante que dichas tareas se guarden en un folder o carpeta de experiencias que deberá ser entregada a las y los docentes al momento de regresar a las aulas.



Al respecto el encargado del despacho de la SEE Héctor Ayala Morales, informó que con este programa se busca ofrecer diversas plataformas para atender las actividades académicas de los educandos durante este periodo de aislamiento necesario.



Señaló que para las y los niños que viven en zonas más vulnerables y que no cuentan con servicio de internet y de medios electrónicos, se les facilitarán las herramientas necesarias a través de las y los maestros de su comunidad para que continúen con sus estudios, “no olvidemos que es importante hacer equipo y sumar esfuerzos entre directivos, docentes y, padres y madres de familia para salir adelante”, resaltó.



Asimismo, recordó que Once Niñas y Niños se transmite a través del canal 11.2 de televisión abierta y por los canales del sistema de cable; 144 TotalPlay, 330 SKY, 280 Dish, 480 IZZI, 135 Megacable y 131 Axtel.



Ingenio TV puede sintonizarse a través del canal 14.2, de televisión abierta, así como en los canales del sistema de cable: 164 TotalPlay, 260 Sky, 306 Dish, 480 IZZI, 135 Megacable y 131 Axtel, y en la página: www.televisioneducativa.gob.mx/canales/ingeniotv.