Inician COFOM y SEE colaboración educativa en temporada de reforestación 2020

Morelia, Michoacán; a 02 de agosto de 2020.- Con la finalidad de fomentar la educación ambiental en las niñas y los niños michoacanos, el secretario de Educación en el Estado (SEE), arrancó este sábado la campaña “Planta un Árbol”, con la cual invita a todo el sector educativo, padres y madres de familia, así como a la población en general, a que durante el ciclo escolar 2020-2021, realicen acciones en pro del medio ambiente.



Esta actividad dio inicio en las instalaciones del Cecytem 24 en el municipio de Lagunillas, Michoacán, en donde Ayala Morales, en coordinación con el director de la Comisión Forestal de Michoacán (COFOM), Alejandro Ochoa Figueroa y la presidenta municipal, Macarena Chavez, plantaron un total de 100 pinos.



Con esta campaña que se desplegará en toda la geografía michoacana se pretende plantar un millón de árboles con la ayuda de autoridades y trabajadores de los diferentes niveles educativos en la entidad.



Además, a través de un mensaje emitido en redes sociales, que dice “en Michoacán tenemos más de un millón de razones para plantar un árbol… ¿Cuál es tu razón?”, se busca motivar a niñas, niños y jóvenes a plantar un árbol en su casa o en algún lugar cercano, con la finalidad de evitar que en esta temporada de contingencia expongan su salud.



Lo anterior, con la intención de crear conciencia a través de los medios digitales sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y expresar mediante un vídeo cuales son las razones por las que plantar un árbol, ayudan a mejorar la condiciones climáticas de Michoacán, del país y del mundo.



Con estas acciones la SEE, se suma a la temporada de reforestación que realiza el Gobierno del Estado a través de la COFOM y exhorta a las y los michoacanos a formar parte de dicho proyecto.



Para ello, la SEE ha puesto a disposición de la población una página de internet donde se pueden registrar y comprometer a plantar y cuidar un árbol, por lo que las y los interesados pueden hacerlo en el siguiente link de acceso: http://see.gob.mx/tuarbol/.