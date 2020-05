Inicia taller virtual sobre la elaboración de artículos científicos

Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2020.- Con el objetivo de brindar a las y los docentes investigadores elementos necesarios para complementar y concluir sus proyectos de investigación, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), inició el taller virtual de Formación de Autores: Elaboración de Artículos Científicos.



Este taller, promovido por la Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación, a través del Departamento de Investigación, es impartido por Adrián Zaragoza Tapia, director de Patrimonio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.



Tiene por objetivo que las y los docentes conozcan los elementos más relevantes para autoevaluar su investigación y elaborar un artículo científico, con alta probabilidad de ser aprobado para su publicación.



Un total de 26 docentes investigadores de las Escuelas Normales oficiales de Michoacán, así como de la propia SEE, participan en el primer módulo que tendrá una duración de 10 sesiones, arrancando con la modalidad virtual, con opción a la presencial una vez que concluya el período de distanciamiento físico.



Con estas acciones, la SEE apoya la capacitación y actualización de las y los docentes investigadores para coadyuvar en los trabajos formativos en pro de la educación en Michoacán.