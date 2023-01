Inicia Sedeco semana de capacitación sobre seguridad social  

Morelia, Michoacán, 31 de enero del 2023.- Con el propósito de orientar y actualizar a las empresas y a los trabajadores sobre temas relacionados con la seguridad social, que está ligada al empleo formal, este lunes inició la semana de capacitación, con la charla denominada “Aguinaldo, vacaciones, ¿a qué tienen derecho mis trabajadores?



Invitada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través de la Academia de Michoacán (acadeMich), Flor de María Tavera Ramírez, doctora en Administración e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, expondrá esos temas de lunes a viernes; en esta ocasión hizo una detallada exposición sobre lo que es el trabajo, los diferentes tipos de contratos, así como las prestaciones mínimas que marca la ley.



Respecto a los tipos de contrato, refirió que hay por tiempo indeterminado o sin un término específico, así como por tiempo determinado, que es común entre los patrones, si bien precisó que la ley siempre protegerá al trabajador si no existe una causa que justifique el término del contrato.



Entre las prestaciones de ley, Tavera Ramírez habló sobre la periodicidad de pago, que deberá ser cada 15 o siete días; jornada laboral con periodo máximo de ocho horas por día; capacitación y adiestramiento; permiso de paternidad; aguinaldo o gratificación anual, horas extra, días de descanso semanal.



Respecto a vacaciones, dijo que deben ser dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de años de servicio; ser en días hábiles y no menos de 12 consecutivos, ya que días de descanso obligatorio no cuentan.



El martes 30 de enero, la especialista ofrecerá el tema “Seguro Social para los Trabajadores”, en punto de las 11:00 horas, a través de la plataforma Zoom, por Facebook Live en la cuenta de Espacio Emprendedor o de manera presencial para quienes deseen acudir.



La charla correspondiente a este lunes 30 de enero puede ser consultada en la página de Facebook de Espacio Emprendedor, en el enlace https://www.facebook.com/espacioemprendedor.mx/videos/3603694456541095.