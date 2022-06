Ingresan Fuerzas Federales y Estatales a San Juan Nuevo; se desatan bloqueos

San Juan Nuevo, Mich.- .- Elementos de la Guardia Nacional, Ejercito Mexicano, Fiscalía General del Estado y Policía Michoacán implementaron un operativo conjunto en el municipio de San Juan Nuevo Parangarícutiro, lo que ha derivado en bloqueos carreteros y quema de varios vehículos en la región.

Apoyados desde el aire por helicópteros, los uniformados arribaron a la entrada a la

cabecera municipal donde se encontraron con camiones de carga bloqueando los accesos,

por lo que el primer contingente ingresó pie tierra.

Según los primeros reportes, la incursión obedece a hechos de violencia ocurridos en fechas

recientes en lo que grupos de la delincuencia organizada se han enfrentado en la zona,

poniendo en riesgo a la ciudadanía y ante el antecedente de lo vivido el pasado 10 de marzo

donde el saldo de un tiroteo entre pobladores y gatilleros fue de 5 muertos y 32 detenidos.

La movilización generó como respuesta de criminales que tienen presencia en la región,

cierres en carreteras que comunican con Uruapan y Tancítaro, además de la quema de al

menos 6 unidades motrices.

Al respecto esta mañana el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla, en rueda

prensa confirmó el operativo y señaló: “Se está llevando a cabo, está respaldado por la

Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la Republica y también por

supuesto coordinado con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado… esperemos ya al

finalizar tendremos mayor información”.

No dio más detalles, únicamente sentenció “no podemos dar mayor información porque

imagínate que yo doy la táctica y vamos a hacer esto y acá, no pues no verdad”.

Hasta el momento no se ha reportado, alguna agresión en contra de los elementos ni

tampoco aseguramientos o detenciones como resultado del operativo conjunto. Se espera

que en las próximas horas las autoridades competentes rindan un informe de forma oficial.