INE Michoacán exhorta a la ciudadanía, recoger su credencial para votar

Morelia, Michoacán.- El Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a los ciudadanos que solicitaron algún trámite de su Credencial para Votar y que aún no la recogen, para que vayan por ella cuanto antes. El Lic. Jaime Quintero Gómez, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE Michoacán, invitó a la ciudadanía que solicitó su inscripción al Padrón Electoral o la actualización, renovación o reposición de su Credencial para Votar y que aún no la recoge, que acuda de inmediato al Módulo en el que la tramitó, ya que sólo estará disponible hasta el 10 de abril de 2021.

Al respecto, enfatizó que las y los ciudadanos que no obtengan su Credencial a más tardar en esa fecha no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 6 de junio de 2021, aun cuando tengan otra Credencial desactualizada. Igualmente, destacó que, de no ir por ella a más tardar el 10 de abril, no podrán obtenerla sino hasta después de las elecciones, porque todas las credenciales que estén en los Módulos de Atención Ciudadana para esa fecha serán resguardadas. Finalmente, señaló que las y los ciudadanos que requieran más información pueden consultar la página de internet ine.mx o pueden llamar, sin costo, al 800 433 2000.