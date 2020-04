Incremento al sueldo de personal de salud, beneficio directo a sus familias

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2020.- El incremento de un 60 por ciento al sueldo de doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros que están al frente de la atención del COVID-19 en Michoacán, impactará de manera directa y positiva a sus familias, señaló Sara Concepción Pérez Dimas, secretaria general del Sindicato de Empleados del Sistema Nacional de Salud.



En entrevista, consideró que la determinación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, hace valer un derecho de los trabajadores quienes lo reciben con los brazos abiertos, junto con sus familias.



“Es el beneficio para sus familias principalmente, en medio de esta enfermedad yo creo que ellos lo reciben con los brazos abiertos; nosotros como trabajadores de la salud estamos comprometidos con el pueblo michoacano, ante cualquier contingencia estar al pie de lucha”, sostuvo.



Pérez Dimas recordó que desde los años 1996 y 2002 no se habían realizado regularizaciones u homologaciones para los trabajadores de salud, por lo que los denominados “precarios”, es decir quienes cobran por honorarios, esperaban una acción de este tipo, que dignificara su empleo.



“Lo más importante es que ya van a tener una seguridad social y acceder a atención en el IMSS o ISSSTE o cualquier Centro de Salud, ahora con la contingencia habrá atención en donde se requiera, y así se va a poder ejercer un derecho que el trabajador de la salud debe tener”, recalcó.



Aquí, Sara Pérez celebró que esta lucha para que los derechos de los trabajadores se generen en igualdad de condiciones, se haya venido dando junto con la Secretaría de Salud y con el mismo gobernador.



Finalmente, envió un mensaje a las y los michoacanos para que coadyuven con el personal de salud tomando responsabilidad en el objetivo de contener la propagación del COVID-19.



Por ello recalcó la recomendación a los padres y madres de familia de que no salgan de sus domicilios hasta que den autorización las autoridades.



“Estamos haciendo un frente de apoyo; igual con la misma base trabajadora estamos también promoviendo el no salir de casa si no es necesario; precisamente siguiendo las reglas, estando los que tenemos que estar afuera luchando por el bienestar del pueblo”, finalizó.