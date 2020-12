Inauguran última exposición de la Bienal Femsa en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre de 2020.- Con la presentación de las piezas: No signals can travel faster than light, Agüeros, Nueva figura y Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, cierra el ciclo de inauguraciones de la 14 edición de la Bienal Femsa – Inestimable azar.

Esta muestra, que contiene piezas escultóricas, de instalación y de video, se puede encontrar en las salas 5, 6 y 7 del Centro Cultural Clavijero.

“Con estas presentaciones nos permitimos generar un diálogo reflexivo sobre las culturas originarias de Michoacán”, señaló Claudio Méndez Fernández, secretario de Cultura del Estado.

El titular de Secum reconoció el esfuerzo de la Bienal por llevarse a cabo en tiempos tan adversos, donde el arte es un eje toral para la construcción de ciudadanía.

Por su parte Daniel Garza Usabiaga, director artístico de la Bienal, señaló que así como se arrancó el ciclo de exposiciones con tres mujeres, de la misma forma se cierra con la obra de Livia Coronel, Adela Goldbard, Inés Verdugo y Circe Irasema.

El Centro Cultural Clavijero ofrece además otras exposiciones de la Bienal y puede visitarse de forma gratuita de miércoles a sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde, siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes.