Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2020.- Generar un espacio que promueva e incentive al docente un pensamiento basado en la integridad académica, es el objetivo del Tercer Encuentro Docente Michoacán 2020, que este jueves se inauguró en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM).



Previo a la inauguración, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Francisco Luis Sánchez Alfonso, representante del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, aplaudió y reconoció la realización del magno evento, pues con ello se coadyuva en la formación de profesionales de éxito e íntegros que serán factor de cambio y ejes de desarrollo para Michoacán.



“Esto no se puede desarrollar si no tenemos el apoyo de cada una de las instituciones aquí presentes, trabajar juntos nos ayudará a dotar a las y los estudiantes los conocimientos más centrales, así como a reivindicar y actualizar la práctica docente”, subrayó.



En este evento organizado por la Red Juntos por Michoacán, se contó con la participación de 500 docentes de 12 instituciones del estado, logrando con ello, ofrecer herramientas útiles basadas en grupos temáticos, intercambio de ideas y mesas de diálogo, para promover los valores y hacer tangible la integridad dentro del aula.



Lo anterior, para formar una verdadera ética profesional en las futuras generaciones de Michoacán y con ello, contribuir en la recuperación y fortalecimiento de la sociedad en orden al establecimiento de una comunidad unida, justa, incluyente y próspera.



Estas acciones son posibles gracias a la colaboración y apoyo de todas y todos los que forman parte de la comunidad educativa en los diferentes niveles de educación media superior y superior.