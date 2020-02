Pátzcuaro, Michoacán.- En su recorrido por Huiramba, Tzintzuntzan y este Pueblo Mágico, el senador Cristóbal Arias Solís estuvo acompañado por habitantes de cada localidad, por la ex legisladora Consuelo Muro Urista, el edil de Tzintzuntzan, Irepan Hernández, y sostuvo un cordial encuentro con el presidente Víctor Manuel Báez Ceja, quien le dio la bienvenida a esta población turística.

El primer municipio visitado por el presidente de la Comisión de Gobernación fue Huiramba, donde estuvo acompañado por la ex magistrada y académica Consuelo Muro y el empresario Edmundo Peimbert, entre otros.

Ahí, inauguró la primera Casa de Enlace Legislativo y Gestión Social del día, en presencia de Antonio Rangel, secretario del Ayuntamiento; el regidor Enrique Aguirre; Armando Villa Chávez, enlace del senador en el municipio; así como los coordinadores de la nueva Casa de Enlace: Juan Carlos Victoria, María de Lourdes Segura y Javier López Rosas.

Cristóbal Arias señaló que sus Casas de Enlace son espacios abiertos a todos los que quieran acudir, son incluyentes y para cualquier persona.

Agregó que en ellas, no solamente se informará de sus actividades legislativas en la Cámara Alta, como el propósito de dar rango constitucional a todos los programas sociales del gobierno federal, sino que se brindará gestoría social a favor de la gente que más lo necesita.

En Tzintzuntzan, el senador estuvo acompañado entre otros por Diego López Zira, Pedro Cornelio y Ricardo Casiano, quienes estarán al frente de la Casa de Enlace que fue inaugurada también este día.

A su llegada a Pátzcuaro, Cristóbal Arias Solís fue recibido en la plaza principal por el munícipe Víctor Manuel Báez Ceja, a quien el senador compartió en términos muy cordiales el propósito de su visita a este Pueblo Mágico. Por su parte, el edil en su calidad de anfitrión le dio la bienvenida y lo acompañó en un breve recorrido por palacio municipal y por el zócalo de la ciudad.

Además tuvo el gesto de invitar al senador la conocida nieve de pasta de los portales.

Posteriormente, el senador se dirigió a encabezar el acto de apertura de la Casa de Enlace de este municipio, acompañado entre otros por el edil de Tzintzuntzan, Irepan Hernández, y Antonio Mendoza Rojas, secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro.

La Casa de Enlace aquí estará coordinada por los siguientes miembros: Adriana Carrum, Jorge Rosas, Javier Juárez Campos, Juan Zuloaga, Javier Montiel, Héctor Castro y Juan Vargas Segura.