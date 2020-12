Impulso a Mipymes, ruta certera para remontar afectaciones por crisis económica: Antonio Soto

Dar impulso al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, es la ruta certera a seguir para remontar el camino frente a las afectaciones generadas por la crisis económica, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.



El legislador consideró que el lanzamiento de la plataforma “Mi Negocio Digital”, realizada este martes por el gobernador Silvano Aureoles Conejo es una respuesta concreta y eficaz para atender la difícil situación que atraviesan las Mipymes, no sólo por las afectaciones de la crisis sanitaria, sino por la falta de rumbo desde el Gobierno de la República a la política económica nacional.



Recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de nuestra economía ya que, contribuyen en alrededor del 52 por ciento con el Producto Interno Bruto, y suman más de cuatro millones en todo el país.



Antonio Soto apuntó que la plataforma que se ha echado a andar en Michoacán, permitirá a las Mipymes incorporarse en el corto plazo para promover sus servicios y productos, fortaleciendo así sus capacidades de competencia en un contexto de profunda adversidad, como el que están atravesando.



Puntualizó que de manera particular el 2020 ha sido un año de enorme complejidad, debido a la recesión que se venía arrastrando la cual, sumada a los efectos de la pandemia tanto que a tan sólo cuatro meses de declarada la crisis sanitaria, en julio pasado, la estimación era que diez mil empresas y negocios habían ya desaparecido en el país.



No obstante, apuntó que tales cifras a nivel nacional son conservadoras, ya que parten de los datos del IMSS, los cuales registran únicamente aquellas unidades económicas que se encuentran en la formalidad.



“Por ello hoy más que nunca resulta de vital importancia generar estrategias y acciones que apuntalen a este tipo de empresas, las cuales son las mayores generadoras de empleo en México”, recalcó.