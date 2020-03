Importante prever medidas de higiene ante Covid-19: SEE

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informa que ante el panorama del Covid-19 en el país, se determinó que el periodo vacacional por semana santa inicie el 23 de marzo y concluya el 20 de abril para los planteles de educación básica.







Lo anterior, de acuerdo a lo que informó el encargado de Despacho de la SEE, Héctor Ayala Morales, luego de concluir la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), realizada este sábado en la Ciudad de México.



“Nos encontramos en coordinación y comunicación con autoridades educativas de todo el país para hacer frente al COVID-19 desde el sector educativo”, externó el funcionario estatal.



En afinidad a la postura del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sobre las medidas para atender dicha emergencia en espacios educativos, la SEE informa que adelantará el periodo vacacional, el cual comenzará el día 23 de marzo y concluirá el 20 de abril del año en curso, y aplicará para los más de un millón 300 mil estudiantes de educación básica en la entidad.



En lo que refiere al personal docente, se trabajará de manera habitual para consolidar un Comité de Participación Escolar que tenga a bien realizar acciones de vigilancia y prevención epidemiológica para proteger la salud y salvaguardar el bienestar de la comunidad escolar a su regreso.



Asimismo, la SEE pide el apoyo de los padres de familia, directivos, maestros, personal de apoyo y asistencia, durante esta semana previa al periodo vacacional, para reforzar las medidas sanitarias pertinentes, mediante filtros escolares en la entrada a los planteles educativos, a fin de revisar si un alumno o docente, cuenta con síntomas de enfermedad respiratoria.



Dicho filtro escolar, debe ser acompañado de las medidas de higiene y saneamiento consistentes en lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial, al toser cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos ricos en vitaminas C y D, así como abundantes líquidos y acudir inmediatamente al médico en caso de ser necesario.



A su vez, la SEE ha reiterado que se implementarán de inmediato todas las medidas que las autoridades de salud estatales y federales determinen para atender posibles casos de Coronavirus en la población educativa.