Implementó SEE en 2020 diversas estrategias para evitar el abandono escolar

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2020.- Con la finalidad de apoyar a las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad para que continuaran con sus estudios y evitar el abandono escolar, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), implementó durante el 2020, diversas estrategias de seguimiento en el desarrollo del aprendizaje y atención educativa para motivarlos a cumplir sus metas.



La primera de las estrategias estuvo dirigida a los grupos vulnerables que están conformados por más de 4 mil niñas, niños y jóvenes que viven en zonas de alta y muy alta marginación y que son atendidos por la SEE, en los Albergues Escolares Rurales e Indígenas y Casas Escuelas de Michoacán, con quienes el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, estableció el compromiso de mejorar las condiciones de los espacios en los que viven y estudian para fortalecer su desarrollo integral.



A la fecha, la SEE ha logrado rehabilitar los espacios con mayor deterioro, así como de dotar de insumos y herramientas suficientes con el propósito de que los becarios tengan un óptimo desempeño para cuando sea posible el regreso presencial, y que a su retorno a estos centros educativos, que son su segundo hogar, los encuentren dignos y confortables para su estancia y fortalecimiento de su vida académica.



Asimismo, con la estrategia titulada “Quédate en la escuela”, que estuvo dirigida a los casi 300 mil estudiantes que conforman la Educación Media Superior y Superior, la SEE llevó a cabo actividades y concursos a través de las redes sociales, con la finalidad de incentivar a los estudiantes a continuar su trayectoria académica y motivar la permanencia entre los jóvenes, afianzando desde casa su identidad con la escuela, promoviendo ambientes escolares seguros, divertidos, incluyentes y plurales.



Además, en las mismas redes sociales de la dependencia educativa, se pusieron en marcha actividades lúdico-académicas basadas en los contenidos del programa Aprende en casa, dirigidas a los más de 900 mil estudiantes inscritos en educación básica, con las cuales tanto alumnos como docentes podían ser acreedores a diversos premios como materiales didácticos, juegos de destreza, tabletas electrónicas o laptops.



Cabe resaltar que para quienes no cuentan con internet y/o redes sociales, la SEE habilitó diversos números telefónicos a los cuales podían comunicarse para registrar sus datos y participar en dichas actividades.



Se desarrolló una estrategia más por la permanencia escolar, denominada “Escuela solidaria”, en la cual se trabaja la iniciativa “Ve por ellos”, que tiene el doble componente de ver e ir por los alumnos en riesgo de abandono en todos los niveles educativos. Tiene componentes que incluyen la dotación (por donación) de equipo y herramientas de estudio, el fortalecimiento de estrategias de alerta temprana y seguimiento, así como el establecimiento de medidas flexibles para la certificación de conocimientos y niveles educativos.



Con estas acciones, la SEE aseguró que ha brindado atención y apoyo a más de 4 mil estudiantes de escasos recursos de todos los niveles educativos y con ello afirmó que, ante cualquier escenario, en Michoacán se trabaja para garantizar el ciclo escolar y el tránsito en la trayectoria académica de los estudiantes, especialmente, los que pasan de un nivel educativo a otro.