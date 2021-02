Impedir que regrese pasado de corrupción a Morelia: Torres Piña

Morelia; Michoacán, 08 de febrero 2021.- En Morelia se enfrentarán dos proyectos opuestos con visiones distintas, se trata de deshonestidad contra la honestidad, de abandonar un pasado opaco para construir el futuro de Morelia con la suma todos los que quieran el cambio bajo los postulados de la 4T, afirmó Carlos Torres Piña después de informar que se registró como precandidato de Morena la Presidencia Municipal de Morelia.

Arropado por empresarios, diputados locales, líderes sindicales y sociales e integrantes de la sociedad civil, señaló que finalmente en Morelia, al igual que en la entidad se trata del cambio de un pasado lleno de injusticia y corrupción, contra un proyecto de cambio y esperanza, puntualizó Torres Piña.

Lo acompañaron José Luis Solorzano, Presidente del grupo Herso; Alejandra Anguiano del

Colectivo feminista

Hijas de las Sufraguistas, empresario, Cesar Osuna Belmonte, empresario de medios de comunicación; Alejandro Hernández, presidente de Canirac, Arturo Sandoval, empresario; los diputados locales Salvador Arvizu Cisneros, Fermín Bernabé Bahena y Osiel Equihua Equihua.

Torres Piña señaló que son las prácticas del pasado las que no han permitido que se avance, son los lastres acumulados los que no dejan que se desarrolle el municipio, no obstante todo el potencial que tiene y todas las acciones positivas que se han realizado en la actual administración municipal morenista.



Torres Piña ofreció que habrá un debate de altura para la construcción colectiva del proyecto del futuro de Morelia, con la suma de todas ideas que potencien el desarrollo del municipio.

Se dijo abierto para sumar a todos los ciudadanos que coincidan con un nuevo proyecto incluyente, viable, de progreso y con sentido humano para Morelia.





Afirmó que se profundizará el cambio en Morelia y lo más importante es que ahora tendremos Gobernador de la 4T para sumarse al proyecto de transformación de la 4T que lidera Andrés Manuel López Obrador y caminar juntos en un proceso contundente de cambio y transformación.





Confió en el que el proceso interno de selección de candidato o candidata sea fraterno y civilizado y que al final prevalezca la unidad para competir contra la derecha.



Asimismo señaló que se requerirá de unidad, organización y disciplina para enfrentar este proceso electoral que será muy competido y peleado milímetro a milímetro.

También lo acompañaron Jorge Molina Bazán,

Secretario del SEMAC; Victor Montelongo Reyes, Jesús Mora González, Presidente Municipal de Tuxpan; Juan Manuel Magaña Magaña, Presidente Municipal de Tumbiscatio; Odín García Juárez, Presidente del Consejo de Villas del Pedregal; Julio César Ávalos, Presidente de la Asociacion Futura y Lorenzo Atrián Díaz, representante de Ernesto Santa María

Secretario del Sindicato Demócrata del Ayuntamiento de Morelia, así como jefes y exjefes de tenencia de Morelia y encargados del orden.