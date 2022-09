Hoy se liberan cheques para pago de docentes: Bedolla

Morelia, Michoacán, 6 de septiembre del 2022.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que en el transcurso de este día se están liberando y distribuyendo los cheques para el pago de docentes adscritos a la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y que aún cobran por esta vía.

En conferencia de prensa semanal, el mandatario destacó que se trata del 25 por ciento del personal que, a consecuencia de la toma de la SEE por grupos sindicales, no habían podido recibir su pago a tiempo.

“La SEE está tomada pero no se caerá en provocaciones y continuaremos trabajando por la educación integral de las y los niños, no nos echaremos para atrás por costos políticos y lo vamos a lograr con el apoyo de todos”, comentó.

Aprovechó para hacer un llamado para que la totalidad de las y los profesores transiten a la tarjetarización como medio de pago inmediato en el banco de su preferencia.

Además, exhortó a presidentas y presidentes municipales y padres de familia a no permitir que expresiones sindicales impidan el acceso a docentes que les fueron asignadas sus plazas en los centros educativos.

“Del sábado a la fecha, se han asignado alrededor de 600 plazas para preescolar, primaria y educación especial, hoy y mañana, se asignan para secundarias generales, técnicas y telesecundarias, lo que en total sumará mil plazas, por eso es importante no permitir arbitrariedades que pongan en riesgo la formación de niñas, niños y jóvenes”, indicó Ramírez Bedolla.

Acompañaron al Gobernador el General José Alfredo Ortega, la secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa y el secretario de Turismo, Roberto Monroy.