Hombre y mujer son baleados mientras trabajaban en predio de zarzamora

Tangancícuaro, Mich.- 31 de mayo de 2020.- Una mujer y un hombre que se encontraban trabajando en un sembradío de zarzamora, resultaron lesionados al ser atacados a balazos por un solitario sujeto que logro darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

El violento suceso se registró la tarde de este domingo, a un costado de la carretera que conduce de la cabecera municipal de Tangancícuaro a la comunidad de Patamban, en el predio conocido como El Llano del Pejo, perteneciente al Rancho de El Chore.

Se supo que entre los lesionados está Guillermina C., C., de 41 años de edad, vecina del Fraccionamiento Monte Olivo del municipio de Zamora, la cual presentaba una lesión en el tórax y otra en un brazo, por lo que fue llevada en un vehículo particular a un nosocomio privado de Zamora.

Así como Francisco L., V., de 48 años de edad, domiciliado en la comunidad de La Estancia de Gómez, perteneciente al municipio de Ecuandureo, mismo que fue auxiliado por los paramédicos de la Cruz Roja quienes lo canalizaron a un hospital particular.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho y se trasladaron al lugar de la agresión donde embalaron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, e integraron la carpeta de investigación correspondiente.