Hipólito Mora se registra como precandidato a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Mich. a 26 de diciembre del 2020.- La tarde de este sábado 26 de diciembre, en un acto llevado a cabo al sur de la ciudad, quedó oficialmente registrado como precandidato a la gubernatura del estado de Michoacán de Ocampo, Hipólito Mora, por el Partido Encuentro Solidario PES.

El acto que presidió el representante del PES ante el IEM y el INE, Lic. Edson Valdés acompañado de la Secretaria del Partido Tzitziqui Peña, culminó satisfactoriamente al cumplir el aspirante con los requisitos que marcó la convocatoria del Partido Encuentro Solidario.

La Secretaria General del Partido, Tzitziqui Peña hizo un llamado a la ciudadanía para ser sujeto del cambio y no objeto del cambio, como hasta ahora se ha venido haciendo; y cuando siguen jugando este papel los ciudadanos a ser objetos solamente de los políticos y los partidos de siempre, esto no se termina, esperamos que la ciudadanía de Michoacán esté preparada para “El Verdadero cambio”.

Hipólito Mora en su intervención agradeció al partido, y afirmó que demostrará con hechos y no nada más con palabras lo que quiere hacer en beneficio de Michoacán y los michoacanos. Al finalizar el evento abundó: “Lo que me ha hecho distinto sin tratar mal a nadie, que yo siempre he hablado con la verdad, y siempre me he manejado así y lo voy a seguir haciendo, siempre he tratado de luchar por los demás y creo que el haberlo hecho por tantos años me pone en un lugar diferente a muchas personas, porque así tiene que ser cuando se lucha con el corazón y pensando siempre en el bien común.