Hipólito Mora Chávez renuncia al PES

Morelia, Mich. – El ex candidato a la gubernatura del estado, Hipólito Mora Chávez, anunció su renuncia al Partido Encuentro Social (PES).

“Ya no tengo nada más que hacer ahí es un partido como cualquier otro. No voy a hablar mal del partido solo quiero decir que ya no tengo nada que ver con él”, detalló.

El también fundador de las autodefensas señaló que volverá a su tierra la tenencia de Felipe Carrillo Puerto en Buenavista a descansar y dedicarse a su oficio la producción de limón.

Sobre la situación en su tierra señaló que lleva 8 años denuciando la problemática y no ve respuesta de las autoridades, por lo que no teme los riesgos que pueda enfrentar al volver.