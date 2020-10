Hipólito Mora se reúne con profesores y jóvenes

El líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez se reunión con un grupo de profesores y jóvenes para escuchar sus necesidades; inseguridad y pobreza sobresalieron durante la reunión que se llevó a cabo en la capital michoacana.

Atento y respondiendo a cada uno de las denuncias que hicieron los ciudadanos, Mora Chávez recordó que hace unos años tomó las armas para defender el derecho, trabajo y familia de la población de la Región del Valle de Apatzingán y Tierra Caliente.

Si bien dijo que no se siente orgulloso el haber encabezado el movimiento, enfatizó que fue la única opción para ser escuchados y se atendieran las problemáticas de la zona, que bien dijo persiste, por lo que es necesario generar estrategias que ayuden al bienestar y tranquilidad de Michoacán.

Acompañado por su equipo de trabajo, señaló que los gobernantes deben atender las necesidades de la población y no ver por sus intereses. “En Michoacán y el país hay personas que no comen por falta de dinero, de empleos; en los hospitales no hay medicinas o lo que se requiere para la atención de la población”.

Uno de los puntos que destacó es la pobreza, tema que sigue sin atenderse, dijo, en el estado y se requiere de una estrategia que no solo llene los bolsillos de los gobernantes, sino realmente atienda las necesidades de los michoacanos.

El profesor Gilberto Cortés destacó que la falta de empleo se ha vuelto igual que importante que la inseguridad que se vive en la población, por lo que enfatizó que esto ha conllevado a mayores extorsiones y pago de cuota por parte del “narcotráfico” y, con ello, el cierre de negocios y la migración de la población de comunidades a ciudades grandes para seguir sobreviviendo.

De las participaciones del público se le dio la voz a la profesora Blanca Estela Cortés Sánchez, quien indicó que Michoacán necesita gente como Hipólito Mora, de quien comentó es cercana a las personas y escucha los problemas para generar resoluciones acorde a las necesidades.

La joven Dayana Ramírez resaltó que es necesario crear una ruta de atención ante la falta de empleo que vive los jóvenes, pero también propuestas para atender la inseguridad que día a día, dijo, crece más.

Y la presidenta de la Asociación Michoacanos y Michoacanas unidos con valor y dignidad, Ana María Lara Chacón calificó a Hipólito Mora como una persona con valores y congruente con sus palabras y sus actos, y quien inspira liderazgo.